Без пояснення причин: авіакомпанія YanAir скасувала рейси зі Львова до Барселони

11 липня Міжнародний аеропорт "Львів" відновив обслуговування рейсів авіакомпанії YanAir, яке припинялося 10 липня через невиконання авіаперевізником фінансових зобов'язань.

Українська авіакомпанія YanAir скасувала рейси за маршрутом Барселона-Львів-Барселона без пояснення причин, повідомила прес-служба аеропорту.

«Рейси авіакомпанії YanAir ANR5202/ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона скасовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, авіакомпанія YanAir подала заявку про скасування слотів (час, виділений в аеропорту рейсу, для виконання літаком операції прибуття чи відправлення в певну дату або період - УНІАН).

Водночас причини скасування рейсів на лінії Барселона-Львів-Барселона не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Міжнародний аеропорт «Львів» відновив обслуговування рейсів авіакомпанії YanAir, яке припинялося 10 липня через невиконання авіаперевізником фінансових зобов'язань.

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Як заявили в аеропорту, авіаперевізника неодноразово попереджали про призупинення надання послуг з обслуговування в разі невиконання фінансових зобов'язань, передбачених договором.

На цей час авіаперевізник частково погасив заборгованість і послуги аеропортом відновлено.

YanАir - українська авіакомпанія з п'ятирічним досвідом роботи, зареєстрована в Житомирі, базується в аеропорту «Київ».

Компанія здійснює регулярні та чартерні рейси з Києва, Одеси, Харкова. Основу регулярних маршрутів становлять Грузія (Тбілісі, Батумі) та Ізраїль (Тель-Авів). Флот YanАir складається з літаків Boeing B737-300, Boeing B737-400, Airbus A320 і Airbus A321.

З червня українська авіакомпанія YanAir двічі на тиждень виконує регулярний рейс Львів-Батумі. Крім того, YanAir до першої декади липня цього року виконувала чартерні рейси зі Львова до Барселони, періодично нерегулярні рейси на такі курорти як Анталія, Шарм-ель-Шейх і Хургада.