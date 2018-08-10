Страйк пілотів Ryanair: клієнтам пропонують повернення коштів чи перебронювання рейсів

Пілоти Ryanair оголосили масштабний страйк - лоукостер скасував майже 20 % усіх рейсів.

В Європі та низці країн Євросоюзу пілоти Ryanair почали наймасштабніший страйк в історії ірландського лоукостера.

Про це повідомляє ТСН.

Загалом 400 з 2400 європейських рейсів 10 серпня скасовані. Таким чином, страйк порушить плани подорожей понад 55 тисяч пасажирів, з них близько 42 тисяч - у Німеччині. Лоукостер запропонував клієнтам повернення коштів чи перебронювання рейсів на інший час.

У Німеччині 10 серпня, у п'ятницю, скасовано 250 рейсів. Страйк стартував о 3:01 і триватиме до 2:59 суботи, 11 серпня. Ірландський лоукостер скасував 250 рейсів до та з аеропортів ФРН.

До страйку також мали намір приєднатися пілоти компанії з Бельгії, Ірландії, Швеції та Нідерландів.

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У Нідерландах суд дозволив місцевим пілотам авіакомпанії страйкувати. Водночас перевізник виступив з заявою, що "незважаючи на невиправданий страйк" близько двох тисяч рейсів (85 відсотків від усіх запланованих в Європі) будуть виконані в нормальному режимі.

Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та поліпшити умови праці. Керівник Vereinigung Cockpit Мартін Лохер заявив, що Ryanair відповідальна за ескалацію конфлікту, страйк і скасування рейсів. Лоукостеру неодноразово закидали недостатню оплату праці своїм працівникам, що Ryanair заперечує.

Нагадаємо, у березні 2018 року авіакомпанія Ryanair підписала контракти з аеропортами "Бориспіль" та "Львів". З Києва виконуватиметься 11 рейсів, а зі Львова – 5. Початок польотів запланований на жовтень 2018 року, проте рейс з Києва до Берліна почне здійснюватися вже з вересня.