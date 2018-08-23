«Укрзалізниця» призначила на 27 серпня додатковий поїзд «Інтерсіті +» Київ - Львів

Раніше "Укрзалізниця" в період святкових днів з 24 по 27 серпня призначила 5 додаткових поїздів.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті +» за маршрутом Київ - Львів - Київ, повідомляє прес-служба компанії.

Поїзд "Інтерсіті +" №755 відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43, а в зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 відправиться о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» призначила до Дня Незалежності 5 додаткових поїздів.

Зокрема, додаткові потяги з'єднають Київ з Дніпром, Хмельницьким, Львовом і Ковелем.

Також призначено додатковий приміський поїзд за маршрутом Дніпро - Генічеськ

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.