Україна і Грузія готуються затвердити поїздки за внутрішніми паспортами вже у вересні

Текст угоди планується затвердити під час перебування делегацій країн на вересневій сесії Генасамблеї ООН.

Українська сторона вже затвердила і передала грузинським колегам документи для укладення угоди між Україною та Грузією про поїздки за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Грузії Ігор Долгов під час засідання прес-клубу МЗС у Києві.

"Ми отримали підтвердження про те, що текст угоди про поїздки громадян за внутрішніми паспортами узгоджений причетними відомствами української сторони. Цей текст вже офіційно відправили в МЗС Грузії. Тепер уряд має прийняти рішення про підписання та уповноважити на підписання цієї угоди певну особу", - розповів Долгов.

За його словами, обидві сторони вже працюють над підготовкою всього необхідного для підписання документів. Угоду планують підписати під час перебування делегацій в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН.

Зазначимо, що найближча, 73-а сесія Генасамблеї ООН відкриється вже 18 вересня 2018 року і завершиться наприкінці місяця.