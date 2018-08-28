Лондон визнав низку проблем із візами для українців і планує переглянути процедуру їхнього надання
Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Наталія Галібаренко повідомила, що наразі реального діалогу щодо спрощення процесу отримання українцям британських віз немає.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання прес-клубу МЗС у Києві.
“Британська сторона вже визнає низку проблем. Вона готова працювати над покращенням сервісу видачі віз. Та фактично діалогу щодо спрощення отримання віз немає. Але така ситуація відбувається з усіма країнами, громадянам яких необхідна британська віза”, - зазначила Галібаренко.
За її словами, у зв’язку з Brexit Велика Британія планує переглянути процедуру надання віз.
“У зв’язку з тим, що Британія підтримувала надання Україні безвізу з ЄС, я сподіваюсь на позитивний результат. Це не той варіант, коли ми можемо обмежитись лише поліпшенням сервісу. Будемо працювати над процесом спрощення отримання віз”, - додала посол України.