Українка стала жертвою британської "візової бюрократії": відмовили після місяців очікування, ще й паспорт загубили

Останнім часом, Велика Британія демонструє особливо прискіпливий підхід до видачі віз українцям.

Візовий центр TLScontact після тривалого розгляду питання щодо отримання візи до Великої Британії загубив паспорт української громадянки.

Про незвичайний інцидент повідомила на своїй сторінці у Facebook Річка Досяк (Richka Dosiak), яка постраждала від візової бюрократії.

Українка розповіла, що мала намір поїхати волонтером у Велику Британію і ще 25 січня подала документи на отримання візи. У візовому центрі їй повідомили, що вона отримає відповідь до 15 робочих днів. Після того, як громадянка не отримала відповідь за ці дні, вона знайшла інформацію на сайті Британського посольства про те, що такого виду візи можуть розглядати до 60 робочих днів.

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Однак після 60 днів очікувань вона також не отримала відповіді на свій запит. «І лише після того, як та організація, яка мене запрошувала почала їх штурмувати, вони вирішили що зі мною варто провести ще додатково інтерв’ю в телефонному режимі. З горем пополам я отримала відмову аж у середині травня. Проте, коли я приїхала 4 липня забирати свій паспорт у візовий центр(TLScontact) в Києві, на мене накричали, як це я посміла приїхати так пізно, адже вони не можуть його тримати більше місяця і що мені телефонували і повідомляли про це (НЕ БУЛО ТАКОГО ВЗАГАЛІ!!!) і відправили його на утримання у Варшаву», – написала громадянка.

Вона пояснила, що для того, щоб забрати документ із Польщі, потрібно зателефонувати на гарячу лінію UK Visas and Immigration, де хвилина розмови коштує 1,37 фунтів, або ж написати електронного листа, вартість якого – 5,48 фунтів. Після того, як українка телефонувала декілька разів на цю гарячу лінію і писала їм листи, їй відповіли, що звернулися до «відповідного відомства з проханням вивчити повернення паспорта». В разі відсутності результату їй пообіцяли зв’язатися із нею найближчим часом.

«Я телефонувала в Британське посольство і у Києві і у Варшаві, мене всі спрямовують на гарячу лінію і в цей таки TLScontact. Візовий центр каже, що це не його справа і вони таким не займаються, і де знаходиться зараз мій паспорт вони не знають. Сьогодні я зателефонувала у регіональне відділення Міністерства закордонних справ і після того, як вони мене вислухали, сказали лише, що вони цим займуться (треба написати заяву, що завтра обов’язково зроблю) і допоможуть чим зможуть, але таке у їхній практиці трапляється ВПЕРШЕ!!!!!! Адже усі посольства і візові центри, якщо громадяни не забирають вчасно свої документи, надсилають їхні паспорти у якесь там відділення Міністерства закордонних справ України. І чому посольство Британії чи їхній візовий центр мої документи БЕЗ МОГО ВІДОМА надіслало у іншу країну на утримання, ніхто не може мені пояснити. Вже серпень, паспорта досі нема», – розповіла українка.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі статистикою,кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.

За інформацією «Європейської правди», Велика Британія демонструє особливо прискіпливий підхід до видачі віз українцям. Громадяни України, які отримували британську візу, скаржаться на її завищену вартість, витрати часу, затримки і зриви поїздок.

Навіть громадянам Росії притулок в Британії дають частіше, ніж українцям. У 2017 році з 123 українських заявок було винесено рішення щодо 78 і лише 5 рішень були позитивними. Натомість кількість шукачів притулку з Росії склала 111 осіб, а з 78 прийнятих рішень 30 були позитивними.