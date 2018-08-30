Кожен 50-й пасажир літака зустрів свою любов на борту - дослідження

Крім цього, дані свідчать, що один з семи пасажирів познайомився з кращим другом на борту.

Згідно з дослідженням британського банку HSBC, один з 50 пасажирів літака зустрів кохання свого життя на борту під час перельоту.

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"В небі народжуються не тільки романтичні стосунки. Отримані дані свідчать про те, що один з семи пасажирів познайомився з кращим другом на борту", передає 112.ua з посиланням на CNN.

Зазначається, що лише половина пасажирів розмовляють з сусідом в літаку.

"Близько 48% опитаних пасажирів були нажахані, якщо сусіди-пасажири зняли черевики, 65% - якщо були грубі зі стюардесою або, звичайно, багато випив алкоголю", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим відзначається, що якщо хочете справити хороше враження на сусіда - поважайте його особистий простір.

"Близько 37% людей ненавидять, коли пасажири займають занадто багато місця у верхній шафці для речей, 32% божеволіють, якщо хтось використовує його підлокітник. Сон на чужому плечі ненавидять 30%, хропіння - 26%", - йдеться в повідомленні.

В опитуванні брали участь 2150 людей зі 141 країн світу.