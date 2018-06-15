Названі найкращі країни для вегетаріанців

Україна ж опинилася на 7 місці в рейтингу найгірших країн для туристів, які не вживають м'ясо.

Британський ресурс The Eco склав список кращих країн для вегетаріанців, очолила рейтинг - Швейцарія.

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Як зазначає Independent, дослідження проводили в 26 країнах Європи. Країни були ранжовані за кількома критеріями - за кількістю вегетаріанських ресторанів на 100 000 осіб, щорічного споживання м'яса в розрахунку на одну людину і середньою ціною 1 кг м'яса в кожній країні.

Лідерство Швейцарії в рейтингу експерти пояснюють тим, що перший у світі веганськіий ресторан, Hiltl, відкрився саме в цій країні ще в далекому 1898 році й з тих пір вона по праву вважається піонером в цій сфері. М'ясо в Швейцарії - найдорожче в Європі (близько 870 грн за кілограм), що знижує стимул до його споживання. За оцінками експертів, майже половина 15-34-річних в країні повністю припинили їсти м'ясо або значно обмежили його кількість в раціоні.

Далі в рейтингу найкращих країн для вегетаріанців йдуть Фінляндія, Норвегія і Швеція, тим самим підтверджуючи передову і екосвідому репутацію скандинавських країн. Замикає п'ятірку кращих – Великобританія.

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При цьому найгіршим місцем в Європі для тих, хто не їсть м'ясо, назвали Португалію, що займає четверте місце за споживанням м'яса в Європі. Відзначається, що в цій країні вкрай мало вегетаріанських ресторанів. При цьому Португалія 15-я в Європі за вартістю м'яса, а це означає, що тут існує невеликий економічний стимул для переходу на рослинний раціон. Опинилася в списку найгірших і Україна – вона займає в рейтингу 7 місце, а замикає антирейтинг Польща.

Далі наводимо повний рейтинг найкращих і найгірших для веганів країн.

10 найкращих місць для вегетаріанців в Європі

1. Швейцарія

2. Фінляндія

3. Норвегія

4. Швеція

5. Сполучене Королівство

6. Бельгія

7. Угорщина

8. Італія

9. Естонія

10. Ірландія

10 найгірших місць для вегетаріанців в Європі

1. Португалія

2. Данія

3. Литва

4. Росія

5. Греція

6. Хорватія

7. Україна

8. Франція

9. Болгарія

10. Польща

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, американська компанія Moving Mountains виготовляє еко-м'ясо з рослин, яке не містить інгредієнтів тваринного походження.