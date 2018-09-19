Уряд схвалив проект угоди з Грузією про поїздки за внутрішніми паспортами

На сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року.

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про поїздки за ID-картками.

Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

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"Документ передбачає, що громадяни України зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року, якою громадяни звільняються від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на строк більш ніж 90 днів.

Раніше Кабінет міністрів схвалив рішення щодо підписання угоди з урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.