На Тернопільщині оголосили переможців обласного конкурсу «7 чудес Тернопілля»

Переможців оголосили під час урочистостей з нагоди відзначення в області Всесвітнього дня туризму й Дня туризму в Україні.

На Тернопільщині оголосили переможців обласного конкурсу «7 чудес Тернопілля». Читайте такожПодорож українськими замками, частина VI. Багатогранна Тернопільщина Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, конкурс, організований відділом туризму ТОДА, проводився, щоб виявити й популяризувати визначні території, унікальні та цікаві історичні, природні, культурні, архітектурні об’єкти, розташовані на території області. Переможців оголосили під час урочистостей з нагоди відзначення в області Всесвітнього дня туризму й Дня туризму в Україні. Переможцями конкурсу у номінації «Архітектурна цінність» стали Бучацька ратуша та Вишнівецький палац, у номінації «Природна цінність» – скелі Словацького, печера Оптимістична, регіональний ландшафтний парк Загребелля, у номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок», «Борщівська вишиванка». Нагадаємо, на Тернопільщиніу найближчі вихідні, 28-30 вересня, відбудуться Всеукраїнські пригодницькі змагання для мандрівників «Терен».

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