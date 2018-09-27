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На Тернопільщині оголосили переможців обласного конкурсу «7 чудес Тернопілля»

10:57, 27 вересня 2018
Новини туризму
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Вишнівецький палац - один з переможців конкурсу / Фото nzzt.com.ua

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, конкурс, організований відділом туризму ТОДА, проводився, щоб виявити й популяризувати визначні території, унікальні та цікаві історичні, природні, культурні, архітектурні об’єкти, розташовані на території області.

Переможців оголосили під час урочистостей з нагоди відзначення в області Всесвітнього дня туризму й Дня туризму в Україні.

Переможцями конкурсу у номінації «Архітектурна цінність» стали Бучацька ратуша та Вишнівецький палац, у номінації «Природна цінність» – скелі Словацького, печера Оптимістична, регіональний ландшафтний парк Загребелля, у номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок», «Борщівська вишиванка».

Нагадаємо, на Тернопільщиніу найближчі вихідні, 28-30 вересня, відбудуться Всеукраїнські пригодницькі змагання для мандрівників «Терен».

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Теги: #природа#туризм#Тернопільщина#замки#історична пам’ятка