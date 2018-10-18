Близько 200 туристів вже 10 годин не можуть вилетіти до Єгипту з "Борисполя"

Сумнозвісна Bravo Airways вже 10 годин не може відправити туристів з "Борисполя" до Шарм-еш-Шейху.

В аеропорту "Бориспіль" черговий колапс з рейсом. І знову не зміг вчасно злетіти літак компанії Bravo Airways.

Як розповіла ТСН.ua Юлія Морозова, яка мала сісти на цей літак, рейс BAY2023 мав вилетіти до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх ще о третій ночі у четвер, 18 жовтня.

Пасажирів посадили на літак, проте згодом оголосили про технічну несправність і вивели всіх назад.

Близько 200 пасажирів і досі перебувають в очікуванні літака, виліт якого на інформаційному табло постійно відтерміновується. Зараз аеропорт інформує, що виліт призначено на 13.30 годину.

Загалом пасажири чекають вже більше 10 годин. Серед туристів є чимало дітей.

До пасажирів виходили представники аеропорту, які повідомили, що літак технічно справний. Причини затримки рейсу невідомі.

Зважаючи на те, що ситуація не вирішується, пасажири погрожують блокувати аеропорт.

Телефони авіакомпанії Bravo Airways не відповідають. Проте у Facebook-сторінці компанії коротко повідомили, що причина затримки рейсів - комерційна.

Читайте такожНайбільший аеропорт України назвав найпунктуальніші авіакомпанії у вересні

На закиди пасажирам, навіщо вони погодилися летіти літаком цієї авіакомпанії, яка цього літа мала чимало скандалів через затримки рейсів, люди пояснили, що під час купівлі турпакету їм не повідомили, яким літаком їх везтимуть у відпустки.

"До речі, це не єдиний літак Bravo Airways до Шарм-еш-Шейху, який затримується сьогодні. Та сама участь спіткала рейс YB 2025, призначений на 1​3​:​5​0. Зараз на інформаційному табло міститься інформація про те, що рейс очікується тільки о 14:50. Тож пасажирам не варто дуже поспішати до аеропорту", - зазначає ТСН.

У той же час, в коментарі УНІАН в авіакомпанії Bravo Airways розповіли, що рейс був затриманий з технічних причин, а на час затримки пасажири були забезпечені харчуванням і водою.

"В першу чергу приносимо свої вибачення пасажирам за незручності. А також повідомляємо, що рейс BAY2023 Київ-Шарм Ель-Шейх авіакомпанії Bravo Airways, який здійснюється на орендованому у авіакомпанії ANDA Air повітряному судні, був затриманий через технічні причини. На даний момент усі несправності усунено. Згідно з нормами і правилами, під час очікування вильоту авіакомпанією Bravo Airways було двічі організовано харчування для пасажирів рейсу, в тому числі гаряче. Також пасажири були забезпечені питною водою в повному обсязі. Протягом часу затримки пасажирів консультував представник нашої компанії. На жаль, забезпечити проживання пасажирів не виявилося можливим унаслідок проходження ними паспортного контролю на момент виявлення несправності", - розповіли в авіакомпанії.

"Так само, хочемо зазначити, що літак був технічно готовий до здійснення рейсу о 7.00 ранку. Однак, у зв'язку з тим, що даний рейс має тривалість понад 12-годин (враховується маршрут Київ-Шарм Ель-Шейх-Київ), а це перевищує нормований час роботи екіпажу, з метою забезпечення безпеки польоту було прийнято рішення замінити екіпаж. Останній прибув в аеропорт о 10.30 і приступив до огляду борту, а також інших обов'язкових процедур. Станом на 14.05 почалася посадка пасажирів на рейс", - додали в Bravo Airways.

Нагадаємо, у вересні з єгипетського курорту Хургада дві доби не могли вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp.