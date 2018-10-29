Страйк вантажників в аеропорту Брюсселя призвів до скасування сотень рейсів

До ранку понеділка кількість скасованих рейсів досягла 450, вилетіти з аеропорту не змогли тисячі пасажирів.

Страйк вантажників бельгійської компанії Aviapartner у міжнародному аеропорту Брюсселя, що триває вже п'ятий день, призвів до скасування сотень рейсів. Страйкуючі незадоволені звільненнями і збільшенням у зв'язку з цим навантаженням.

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До ранку понеділка, 29 жовтня, кількість скасованих рейсів досягла 450. Вилетіти з аеропорту не змогли тисячі пасажирів, а серед авіакомпаній, яких торкнувся страйк, значаться: Aer Lingus, British Airways, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Royal Air Maroc, Ryanair і Turkish Airlines, передає kommersant. Бельгійський національний авіаперевізник Brussels Airlines користується послугами іншого оператора багажу, тому рейси цієї авіакомпанії виконуються в штатному режимі.

Спочатку передбачалося, що страйк закінчиться в неділю. Проте профспілці працівників і керівництву Aviapartner не вдалося досягти угоди в ході переговорів, і страйк був продовжений до вечора вівторка, 30 жовтня.