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Названо найбільш залежне від туризму місто світу

11:53, 13 листопада 2018
Новини туризму
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У рейтинг міст, що залежать від туризму потрапила і Венеція \ УНІАН

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За даними всесвітньої ради з туризму і подорожей, туристи приносять місту близько 49,6% його ВВП, передає Обозреватель. Канкун перетворився на мекку масового туризму в 1972 році, саме тоді туристичний сегмент став одним з найбільш швидкозростаючих в місті. В даний час Канкун користується популярністю переважно серед американських і канадських туристів.

На другому місці в рейтингу - марокканський Марракеш (30,2% ВВП). Основними його відвідувачами є французи. На третьому - китайський Макао (29,3% ВВП).

Також в десятку залежних від туризму міст увійшли: Орландо (18,7% ВВП), Анталія (17,6% ВВП), Венеція (11,4% ВВП), Лас-Вегас, Бангкок, Дубай і Дубровник (17,4% ВВП). Кількість відвідувачів Дубровника помітно збільшилася після того, як місто показали в серіалі "Гра престолів". Тепер же наплив туристів змушує міську владу думати про те, як упорядкувати цей потік, який став значно впливати на повсякденне життя місцевих жителів та інфраструктуру.

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Теги: #туризм#туристи