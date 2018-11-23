На найбільшу туристичну виставку в Польщі зі своїми ідеями відправилися 10 українських міст та регіонів

На виставку до Варшави відправилися такі міста та регіони: Київ, Львів, Одеса, Луцьк, Трускавець, Харків, а також Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.

10 українських міст та регіонів презентують свої туристичні маршрути та можливості лікування і оздоровлення на найбільшій польській туристичній виставці TT Warsaw, яка з 22 по 24 листопада відбувається у столиці країни Варшаві.

Як повідомляє прес-служба Центру розвитку туризму України, зокрема, на виставку до Варшави відправилися такі міста та регіони: Київ, Львів, Одеса, Луцьк, Трускавець, Харків, а також Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.

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Загальна площа експозиції України складає 25 метрів. В основі її концепції нова філософія, закладена у слогані - Ukraine nоw.

Повідомляється, що у перший день виставки українську експозицію відвідав міністр спорту і туризму Польщі Вітольд Банька. Під зустрічі йшлося про реалізацію спільних проектів щодо промоції та залучення коштів Євросоюзу для розвитку туристичних напрямків обох країн.

Учасниками XXVI Міжнародної туристичної виставки TT Warsaw є понад 500 експонентів з 45 країн світу. Близько 15 тисяч відвідувачів зможуть ознайомитися з пропозиціями експонентів виставки, тоді як у перший день виставки вона працювала лише для професіоналів туристичного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 22 листопада у Тернополі розпочався великий туристичний форум.