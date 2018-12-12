Стрілянина на Страсбурзі: МЗС України закликало українських туристів бути обережними та зв’язатися з рідними

Наразі у місті посилені заходи безпеки, поліція досі розшукує злочинця. Різдвяний ярмарок Страсбурга, який є одним з найпопулярніших у Європі, наразі не працює.

Консульська служба Міністерства закордонних справ України закликала українців, які наразі перебувають у французькому місті Страсбург, бути вкрай обережними та зв’язатися з рідними та близькими.

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«Закликаємо громадян України, які перебувають у Страсбурзі, бути обережними у зв‘язку із стріляниною в центрі міста. Просимо повідомити своїх рідних чи знайомих, що ви у безпеці. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96», - написав у своєму Twitter начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі, який є популярним серед туристів місцем, сталася стрілянина. Щонайменше три людини загинули, більше десятка - отримали поранення.

Поліція встановила особу стрілка, ним виявився 29 - річний Шекат Шаріф. Є інформація, що він належав до радикальних ісламістських угруповань, і напередодні вранці його мали заарештувати за вбивство.

Наразі у місті посилені заходи безпеки, поліція досі розшукує злочинця. Різдвяний ярмарок Страсбурга, який є одним з найпопулярніших у Європі, наразі не працює.