В Україну заходить новий лоукостер

Ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.

Авіакомпанія Laudamotion розпочне польоти в Україну.

Про це повідомили на сайті Lowcostavia.

Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.

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Нові рейси зі столиці Австрії у Київ почнуть виконувати з 1 лютого 2019 року. На тижень здійснюватимуть п’ять перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.

Ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.

Квитки на рейс Київ – Відень від Laudamotion мають з’явитися у продажу 13 грудня.

Окрім сполучення у Київ лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.