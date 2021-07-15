Хлопець зробив близько 60 зупинок у 9 країнах світу.

18-річний Тревіс Ладлоу з Великої Британії облетів земну кулю за 44 дні на легкомоторному літаку і встановив світовий рекорд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На літаку юнак здолав понад 40 тисяч кілометрів. Британець став наймолодшою людиною, котра самотужки здійснила навколосвітню подорож, попередній рекордсмен був старшим на 13 днів. У вівторок він приземлився у Нідерландах.

Хлопець зробив близько 60 зупинок у 9 країнах світу.

До мандрівки Тревіс готувався ще з минулого року. Проте пандемія завадила здійснити задуми вчасно – подорож довелося перенести.

Пілот відповів, що йому уперше за кілька тижнів не треба хвилюватися про сон, не треба думати про прохідність місцевостей, над якими доведеться літати, і про погоду, що може змінити зазначений маршрут: "Дивне відчуття – ось я приїхав, і мені немає про що турбуватися. Це дивно".

Батьки ж підлітка щасливі, що їхній син повернувся додому, пише BBC.

До того ж, попри свій вік, у британця вже великий досвід польотів. У 12 років він уперше взяв штурвал, а вже за два роки зусилля увінчалися успіхами – Тревіс став наймолодшим у країні планеристом.

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Автор: Яна Ставська