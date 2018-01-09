Київ назвали найдешевшим містом світу для подорожі у 2018 році

Українська столиця очолила рейтинг міст світу для найбільш економної подорожі 2018-го року.

Як передає ТСН, загалом, за оренду житла, триразове харчування, різні напої та екскурсії – мандрівнику доведеться заплатити в середньому 65 фунтів стерлінгів (близько 2500 гривень) за день.

Читайте такожКиївський метрополітен у 2017 році перевіз майже півмільярда чоловік

Рейтинг "100 місць світу для подорожі 2018 року: від найдорожчих до найдешевших" склала британська туристична компанія Hoppa. В списку були вказані міста та суми, які туристи використовують там в середньому за добу.

До десятки найбюджетніших увійшли такі міста:

1. Хошимін, В’єтнам - близько 90 фунтів стерлінгів,

2. Софія, Болгарія – 88 фунтів стерлінгів,

3. Куала-Лумпур, Малайзія – 88 фунтів стерлінгів,

4. Джакарта, Індонезія – 85 фунтів стерлінгів,

5. Бухарест, Румунія – 84 фунти стерлінги,

6. Каїр, Єгипет – 79 фунтів стерлінгів,

7. Сіємреап, Камбоджа – 79 фунтів стерлінгів,

8. Маніла, Філіппіни – 70 фунтів стерлінгів,

9. Анталія, Туреччина – 70 фунтів стерлінгів,

10. Київ, Україна – 65 фунтів стерлінгів.

Найважливішу роль в структуруванні рейтингу відіграли вартість житла, обіду в ресторані та в бюджетній закусочній. Так, поїсти в Києві виявилось найдешевше із заявлених ста міст. В той час, як за вартістю житла місто посіло 5 сходинку серед економ-варіантів. Так, орендувати квартиру в Києві, за даними агентства, коштує близько 42 фунтів стерлінгів за добу (близько 1600 грн).

За вартістю житла дешевшими від Києва виявились: Денпасар (Індонезія), Анталія (Турція), Пхукет (Таїланд) та Джакарта (Індонезія).

Разом з тим, найдорожчим містом для мандрівки 2018 року визнано Нью-Йорк, США. Щоб відпочивати тут, туристи щоденно витрачають близько 346 фунтів стерлінгів, а це понад 13 тисяч гривень.