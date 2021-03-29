Також повідомляється про відновлення руху на ділянці аварії між Запоріжжям і Дніпром.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) повідомила про можливі затримки в русі поїздів у зв'язку з аварією швидкісного поїзда №732 «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя, а також відновлення руху на ділянці інциденту.

Про це сказано в повідомленні компанії.

«Укрзалізниця» повідомляє про вимушену затримку ряду рейсів через сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя», - йдеться в повідомленні.

Так, поїзд №731 Запоріжжя - Київ вже вирушив із Запоріжжя і пройде з прибуде із затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

За інформацією прес-служби, також із запізненням орієнтовно на 1-2 години пройдуть поїзда:

№070 Маріуполь - Львів,

№738 Запоріжжя - Київ,

№012 Новоолексіївка - Київ,

№010 Маріуполь - Київ,

№116 Бердянськ - Київ,

№088 Новоолексіївка - Ковель.

У компанії відзначили, що точний час запізнення може коригуватися і залежати від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають. Зазначені вище рейси слідуватимуть за стандартним маршрутом, але з уповільненням швидкості.

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«Просимо пасажирів з квитками на ці рейси з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомляє, що відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничної колії триватимуть вночі, тому просимо пасажирів стежити за офіційними оновленнями про можливі нові затримки.

Аварія поїзда "Київ-Запоріжжя": що відомо

Сьогодні, 29 березня, прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного потяга №732 «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя, у вагонах поїзда перебували 88 пасажирів.

Постраждалих у результаті аварії немає, «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини пригоди.

Згідно з попередньою інформацією, аварія потягу сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Бредіхіна Ганна