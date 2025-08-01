Такий підхід уже давно застосовує бізнес.

Авіакомпанія Delta Air Lines оголосила, що розширюватиме використання штучного інтелекту для надання індивідуальних цін клієнтам. Цей крок викликав занепокоєння серед пасажирів і політиків.

Видання The independent пише, що індивідуальне ціноутворення, за якого кожен клієнт отримує різну ціну за один і той самий продукт, - святий Грааль для бізнесу, оскільки збільшує прибуток. За індивідуального ціноутворення люди, які не скупляться на витрати, платять більше, а ті, хто чутливі до ціни, платять менше.

Перехід від готівки до електронних платежів дозволив компаніям зібрати те, що називають "золотою жилою" інформації. Наприклад, Mastercard стверджує, що її дані дозволяють компаніям "визначати оптимальні стратегії ціноутворення".

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Є способи обійти індивідуальне ціноутворення. Уся хитрість у тому, щоб не дати програмам штучного інтелекту доступ до даних про минулі покупки та інформації про покупця.

По-перше, під час покупок у звичайних магазинах використовуйте готівку.

По-друге, очищайте кеш, адже історія пошуку і файли cookie надають алгоритмам велику інформацію.

По-третє, багато комп'ютерних алгоритмів ціноутворення враховують місце розташування, оскільки воно є хорошим показником доходу.

Раніше УНІАН писав, що в Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки.

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