Авіакомпанія МАУ з 19 грудня відновить польоти з України до Швейцарії.
Про це авіаперевізник повідомив на своєму сайті.
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Рейси за маршрутом Київ-Женева будуть виконуватися тричі на тиждень - щопонеділка, щоп'ятниці та щосуботи.
Вартість квитків, як заявляють в компанії, від 4200 грн в один бік. Однак кількість акційних квитків обмежена.
Згідно з інформацією на сайті МАУ, з Києва літак буде вилітати та прилітати Женеву о 10:45 і 12:50 відповідно. З Женеви до Києва вилітати/прилітати - о 13:50/17:40.
Святкові ціни
25 листопада 2020 року авіакомпанія МАУ розпочала святковий розпродаж квитків на рейси по Україні та світу на честь свого 28-го Дня народження та чорної п'ятниці.
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