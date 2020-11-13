Авіарейси між містами будуть виконуватися щодня.

Український авіаційний перевізник Windrose ("Роза Вітрів"), який базується в Київському міжнародному аеропорту" Бориспіль", з 1 грудня запускає рейси з Києва до Запоріжжя і назад.

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Про це передає прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися щодня.

Зазначається, що виліт з Києва здійснюватиметься о 20:10 (приліт до Запоріжжя о 21:35), виліт із Запоріжжя – о 07:00 (приліт до Києва о 08:30).

Що цьому передувало

З 1 грудня авіаційний перевізник Windrose запускає рейси з Києва до столиці Чорногорії Подгорицю і назад.

З 5 жовтня авіакомпанія запустила рейс з Києва до Херсона і назад.

Довідка УНІАН

Авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") заснована у 2003 році та базується в Київському міжнародному аеропорту"Бориспіль".

У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта і почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.

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Автор: Павло Степанець