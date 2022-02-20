Вакцинованих туристів звільнили від проходження карантину

Австралія вперше майже за два роки прийме іноземних туристів 21 лютого. Рішення прийняли у зв'язку з високими показниками вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Країна почала поступово відкриватися з листопада. Спочатку влада дозволила австралійцям в'їжджати та виїжджати, а потім дозволили приймати іноземних студентів й деяких робітників.

Тепер з 21 лютого дозволили в'їзд туристів. При цьому мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації, не повинні проходити карантин.

Туристам, які не отримали дві дози вакцини від COVID-19, будуть зобов'язані пройти карантин.

Коронавірус в Австралії

В Австралії карантинні обмеження є одними з найжорсткіших у світі. Однак 1 жовтня влада Австралії прийняла рішення відкрити державний кордон з листопада - вперше за останні півтора року. З березня 2020 року в Австралії діє одне з найсуворіших прикордонних правил у світі - залишати країну забороняється навіть її громадянам. Першими можливість виїжджати за межі Австралії отримають жителі тих штатів, де рівень вакцинації досягне 80%.

В Австралії був сплеск заражень "Дельта"- штамом коронавірусу. Спалах захворюваності спостерігається в двох найбільш населених штатах країни-Вікторії і Новому Південному Уельсі. А на острові Тасманія, де не реєструвалося жодного випадку захворювання протягом майже двох місяців (58 днів), зафіксовано новий випадок зараження.

28 листопада 2021 року в Новому Південному Уельсі у двох людей, які прилетіли з-за кордону, виявили "Омікрон"- штам SARS-CoV-2. А 27 Грудня зафіксували першу смерть від нового штаму.

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