Померлий 80-річний чоловік отримав дві дози вакцини проти COVID-19 і мав супутні захворювання.

В Австралії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє австралійська газета The Sydney Morning Herald з посиланням на офіційну статистику штату.

Зазначається, що про смерть, пов’язану з варіантом COVID-19 "Омікрон", повідомили в штаті Новий Південний Уельс. Там у лікарні помер 80-річний чоловік, який проживав у закладі догляду за літніми людьми, де і заразився.

Нещодавно COVID-19 заразилися 33 мешканці та 11 співробітників зазначеного закладу.

Також уточнюється, що померлий чоловік отримав дві дози вакцини проти COVID-19 і мав супутні захворювання.

У медичній службі штату через першу смерть від "Омікрону" закликали до якнайшвидшого введення третьої бустерної дози вакцини від коронавірусу усім вразливим категоріям населення.

Новий штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Читайте такожAstraZeneca заявила, що третя доза її вакцини посилює імунітет до "Омікрону"Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

У ВООЗ також заявили про стурбованість у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон". Там очікують, що кількість важких випадків і смертей незабаром збільшиться. Раніше організація попередньо назвала цей штам менш небезпечним, ніж "Дельта".

Експерти вважають, що новий штам може бути у шість разів заразніший, ніж штам "Дельта".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж варіант "Дельта", і може заражати людей, які вакциновані або одужали від COVID-19.

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