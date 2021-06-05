Влада стверджує, що новим штамом заразитися легше, ніж варіантом з Індії.

Влада австралійського штату Вікторія заявила про виявлення на своїй території нового вкрай заразного штаму коронавірусу - Delta.

Про це повідомляє Reuters.

Штам знайшли у двох членів родини з Вікторії. Два тижні тому вони подорожували до сусіднього Нового Південного Уельсу (NSW), де відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

Фахівці стверджують, що раніше не зустрічали цей штам вірусу на території Австралії.

Зазначається, що за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Delta серед чотирьох варіантів SARS-CoV-2, які викликають занепокоєння, адже існують докази того, що вони заразніші за так званий "індійський" штам.

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Переклад: Катерина Комолова