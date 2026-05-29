В Україні зникають маленькі магазини, покупці масово економлять, – експерти

Великі мережі на ринку ритейлу поглинають малий бізнес.

Декілька продуктових мереж супермаркетів закрилися в Україні у травні. Паралельно з цим, навесні закрили свої фірмові магазини в країні низка відомих брендів одягу.

Тенденція українського ринку полягає в тому, що великі мережі масштабуються та ще більше зростають, а маленькі – "захлинаються" й поглинаються, сказав УНІАН координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетьман.

"Але таке життя. Самі магазини при цьому фізично нікуди не зникають, просто змінюють вивіски. Це ж стосується й іноземних мереж, які зазвичай є невеличкими. І вони витискаються гігантами, що мають перевагу за рахунок масштабу. Всюди великі поглинають маленьких, іноземні – у тому числі. Це лише каже, що споживач обирає мультибрендові магазини, де ширший вибір, а нішеві магазини наш споживач не дуже хоче. Що тут поробиш – так вирішує ринок", – констатував Гетьман.

Президент Асоціації приватних роботодавців України Олександр Чумак, в свою чергу, звертає увагу на інфляцію та зниження купівельної спроможності українців.

"Люди частіше рахують кожну покупку, беруть менше [товарів], обирають дешевші аналоги, активніше "полюють" на акції. У багатьох нішах це означає не один різкий провал, а повільне "стискання" попиту день у день. Люди відкладають "не критичні" покупки", – каже Чумак.

Економіст зауважує, що поточна статистика може виглядати відносно непогано. Але це "не відповідає практиці" – і найбільше страждає саме малий бізнес.

"Структура попиту змінюється, частина зростання може пояснюватися переорієнтацію на базові товари, промо та дорожчі ціни, а не через те, що люди реально стали купувати більше й сміливіше. Зменшується середній чек і частота покупок. Витрати не стоять на місці, і виникає типова пастка: підняти ціни потрібно, але ринок не дозволяє, бо клієнт іде до дешевшої альтернативи. У результаті – стискається маржа, зростають ризики касових розривів і браку обігових коштів", – підкреслює Чумак проблеми дрібного ритейлу.

Частина великих гравців вільно почувається в Україні і їх цікавить український ринок. Так, про свої плани виходу на нього оголосив найбільший польський маркетплейс Allegro. Вже в червні запрацює доставка товарів від польських продавців в Україну.

Натомість одразу чотири невеликі продуктові мережі, що належать одному власнику – "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал" – оголосили в середині травня про завершення своєї діяльності з початком літа.

