Журналістам показали електронне начиння 'Орешника' (фото)

Деталі до "мізків" цієї ракети, як і схемотехніка не є новою розробкою – їм уже близько 10 років.

Журналістам показали електронне начиння "Орешника", а також інших балістичних, крилатих ракет та БПЛА, якими було завдано удару по Україні під час нещодавнього масованого обстрілу.

Як зазначив Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, експертами було встановлено, що мікросхеми, чіпи, встановлені в системи навігації та керування засобами враження, окрім російського та китайського походження, виготовлені також у Німеччині, Японії, США, Швейцарії. Незначна кількість - білоруського походження. На окремих електронних модулях затерто серійні номери мікросхем, щоби було неможливо встановити місце їхнього виробництва, однак експерти зясували, що вони виготовлені в США.

Слід також зазначити, що елементна база в "мізках" засобів ураження не є новою – в основному ці деталі виготовленні до 2017 року.

Говорячи про розпіарений росіянами "Орешник", експерт наголосив, що без ядерного заряду ця зброя не є небезпечною, оскільки має невелику точність і не містить бойового заряду. По суті є величезною важкою болванкою, яка загрожує життю лише тоді, коли безпосередньо влучить в людину.

Стосовно "мізків" цієї балістичної ракети, то експерт зазначив, що система навігації ракети – інерційна на основі гіроскопів – не є точною. А елементна база - цілком російського виробництва.

Уповноважений президента додав, що все ж ця балістична ракета є серйозною зброєю масового враження, але за умови спорядження її ядерним зарядом.

"Це велика загроза. Хоч воно застаріле, але воно не придушується РЕБом, його важко збити. І демонстрація цієї зброї (росіянами - УНІАН)... Здорові люди таким не страждають", - сказав Власюк.

Також Владислав Власюк наголосив, що Україна документує наявність в російських засобах ураження іноземних компонентів та інформує країни, чиї деталі були знайдені в російському озброєнні, про це.

"Ми розбираємо, списуємо всі серійні номери, відновлюємо їх за потреби, і передаємо цю інформацію партнерам", - сказав він.

