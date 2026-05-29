Експерти протестували всі iPhone та обрали найкращий смартфон для купівлі у 2026 році

Базова модель iPhone 17 виявилася настільки вдалою та збалансованою, що для переважної більшості користувачів доплата за версію Pro втратила будь-який сенс.

Журналісти CNN протестували всю актуальну лінійку смартфонів Apple і вибрали найкращі пристрої для різних сценаріїв використання. Головним iPhone для покупки навесні 2026 року вони назвали стандартний iPhone 17 – саме його експерти вважають оптимальним варіантом для більшості людей.

На думку авторів, Apple вдалося "стерти" межу між звичайним iPhone і Pro-версією. iPhone 17 отримав 120-герцовий дисплей ProMotion, потужний процесор A19, помітно покращену автономність і нові функції камери, які раніше залишалися ексклюзивом дорогих моделей. При цьому телефон коштує на 200 доларів дешевше за Pro-версію.

"iPhone 17 – це очевидний апгрейд для всіх, хто користується iPhone 15 або старше. Навіть ентузіасти Apple, які вже замислюються про заміну iPhone 16, знайдуть тут безліч цікавих поліпшень", – зазначають експерти.

iPhone 17 Pro назвали "найкращим iPhone для мобільної фотографії". Модель пропонує більш просунуті камери та додаткові професійні функції зйомки. А рекорд за часом роботи дістався iPhone 17 Pro Max – саме його журналісти назвали най"витривалішим" iPhone в актуальній лінійці.

Тим, хто шукає більш доступний варіант, підійте iPhone 17e. Apple виправила головні недоліки попередника, додавши магніти MagSafe та збільшивши пам'ять у базовій версії до 256 ГБ, зберігши при цьому стартову ціну в $599.

Схожі висновки роблять і інші профільні видання. Наприклад, Tom’s Guide та Engadget теж називають iPhone 17 найкращим iPhone "за свої гроші", а 17 Pro Max – найпросунутішим варіантом для тих, кому важливі камера та автономність.

Напередодні Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

