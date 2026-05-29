Падіння дрона в Румунії: країна висилає російського дипломата та закриває консульство

Президент Румунії заявив, що відповідальність за інцидент повністю лежить на Росії.

Генеральний консул Росії в Констанці буде оголошений персоною нон грата, а консульство буде закрито. Про це в п'ятницю, 29 травня, заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Як повідомляє видання digi24, заява пролунала в рамках засідання в президентському палаці, де обговорювалося падіння російського безпілотника на багатоквартирний будинок у Галаці.

"У Румунії стався серйозний інцидент, і вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії – країні, яка понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цією ситуацією Генеральний консул Російської Федерації в Констанці оголошений персоною нон грата, і Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито", – заявив Нікушор Дан.

Відео дня

Андрій Косилін, генеральний консул Росії, оголошений персоною нон грата, покине Румунію через 72 години, а генеральне консульство в Констанці закриється через 30 днів.

Надзвичайна подія з російським безпілотником у Румунії – більше новин

Нагадаємо, що в ніч на 29 травня щонайменше один російський дрон пролітав над територією Румунії. У місті Галац дрон врізався в житловий багатоповерховий будинок. В результаті чого в квартирі на 10-му поверсі будівлі стався вибух і пожежа. Двоє мешканців будинку постраждали.

За словами румунського президента, безпілотник вже ідентифіковано – це російська "Герань-2". Він сказав, що дрон летів у складі рою з 43 безпілотників і є розуміння, де дрон перетнув кордон України та Румунії.

Вас також можуть зацікавити новини: