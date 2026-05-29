У Білорусі фіксують активність, що може становити загрозу в майбутньому, - Флеш

Загрози вторгнення "вже завтра" немає, але є тривожні ознаки.

На території Білорусі справді фіксується активність, яка в майбутньому може становити загрозу для України або інших країн Європи. Однак про вторгнення уже "завтра" наразі не йдеться. Про це у своєму Телеграм написав радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він зокрема наголосив, що українська розвідка відстежує ситуацію в цілому, а прикордоння з Білоруссю наразі достатньо укріплене та прикрите військами у бойовій готовності.

"Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин. Відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину наших військ на нову ділянку фронту", - вважає Бескрестнов.

Флеш також не виключає, що РФ змусить Білорусь надати майданчик для запуску ракет або шахедів. Однак Сили оборони готові до найрізноманітніших сценаріїв, додав він.

"Я щиро вірю, що народ і армія Білорусі бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати", - написав радник міністра.

Загроза з Білорусі

Як писав УНІАН, протягом останніх тижнів президент Зеленський неодноразово заявляв, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, у подальшому можливі провокації і навіть не виключене вторгнення.

На цьому тлі командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді зробив публічну заяву, в якій попередив Лукашенка, що ЗСУ вже визначили перелік пріоритетних цілей для знищення в Білорусі у разі ескалації.

