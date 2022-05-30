Причиною скасування стала відмова Ізраїлю обслуговувати літаки білоруської авіакомпанії Belavia.

Білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" скасовує рейси з Мінська в Тель-Авів, які повинні були перезапуститися з червня 2022 року.

Причиною скасування стала відмова Ізраїлю обслуговувати літаки авіакомпанії, пише 34travel.me.

Повідомляється, що Belavia вже скасувала всі рейси до кінця сезону – 27 жовтня 2022 року. Пасажирам обіцяють повернути гроші за оформлені квитки.

Зазначимо, раніше в "Бєлавіа" анонсували оновлені авіарейси "Мінськ – Тель-Авів". Правда, замість звичних 3-4 годин його тривалість повинна була скласти 9 годин. Річ у тім, що через європейські санкції і напад Росії на Україну авіаперевізник буде змушений літати по даному маршруту через Казахстан з дозаправкою в Азербайджані, оскільки колишній маршрут через Україну і південь Росії зараз закритий.

При цьому "Бєлавіа" сподівався вирішити питання з підвищенням собівартості такого польоту за рахунок своїх пасажирів, яким запропонували доплатити за раніше заброньовані квитки і скоротили норми провезення багажу.

Як повідомляв УНІАН, раніше кілька найбільших у світі круїзних компаній, серед яких Carnival Cruise Line, Princess Cruises і Costa Cruises, призупинили продажі і нові бронювання для туристів з Росії та Білорусі.