14 липня Європейський Союз додав Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких потрібно зняти обмеження на поїздки до ЄС.

Бельгія відкрила кордони для українців згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу.

Читайте такожДанія відкривається для українських туристів: названо єдину умову в'їздуПро це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Європейський Союз додав Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки до ЄС.

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Автор: Леся Лещенко