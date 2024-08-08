Україна уклала угоду про безвіз з новою країною

У МЗС назвали першочергову перевагу цього рішення.

Україна та острівна держава Маврикій, яка розташована в Індійському океані, уклали угоду про безвізовий режим.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм колегою Манішем Гобіном у маврикійській столиці Порт-Луї. На цьому етапі угода про безвіз сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів, які шукають в Україні нові можливості для роботи.

Зазначається, що після завершення війни вона сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. В МЗС України уточнили, що угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

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Міністри окремо обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між країнами. Зазначається, що Маврикій є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.

Крім того, міністри обговорили угоду про взаємне просування й захист інвестицій та угоду про уникнення подвійного оподаткування. Кулеба привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України та запросив країну на Конференцію з її відновлення.

Безвіз в Маврикій

Як повідомляв УНІАН, рішення про підписання угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог Кабінет міністрів України ухвалив ще у серпні 2021 року.

Це острівна держава в Індійському океані на схід від Мадагаскару, якій належать острови Родригес, Агалега та декілька дрібніших островів. Вона відома своїми білосніжними піщаними пляжами та унікальною природою.

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