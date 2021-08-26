Україна отримає безвіз із ще однією екзотичною острівною країною

Маврикій відомий своїми білосніжними піщаними пляжами та унікальною природою.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду. Підписати угоду уповноважено посла України в Південно-Африканській республіці Любов Абравітову. Цікаві факти про Маврикій Республіка Маврикій – це острівна держава в Східній Африці посеред Індійського океану на схід від Мадагаскару. До Маврикію належать також острів Родригес, острови Агалега та декілька дрібніших островів. Населення країни становить лишь 1,2 млн людей.

Клімат на Маврикії тропічний, морський. Вище в горах він більш помірний і придатний для життя, саме там розміщується більша частина поселень. Середня температура найтеплішого місяця (лютого) тут становить +26°C, найхолоднішого (серпня) + 16°C. На островах іноді бувають тропічні циклони, переважно з січня по березень.

"Туристичний трикутник" Маврикію із безліччю готелів на білосніжних піщаних пляжах знаходиться на півночі острова між містами Порт-Луї, Рош-Нуар та Кап-Малере. У Гран-Бай розташоване так зване "маврикійське лазурове узбережжя" із великою кількістю готелів навколо торговельного центру Сансет-бульвар, морським акваріумом і яхт-клубом. На східному узбережжі, за винятком піщаних пляжів острова Іль-о-Серф, курортів мало (Бель-Мар, Тру-д-Одюс), однак через високі морські хвилі, що їх гонять вітри через увесь Індійський океан, це привабливе місце для серфінгу.

На південь від столиці країни міста Порт-Луї створено національний природний парк Долина Чорної річки, на території якого під охороною знаходяться більше 150 видів рідкісних рослин і тварин: білохвості фаетони, маврикійські дрозди, мангусти, мавпи і олені. У південній частині парку в 1977 році для збереження залишків первісних лісів ебенового дерева створено заповідник Макабі-дель-Омбр, що входить до всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Маврикій оточений кораловими рифами, біля яких зустрічаються багато видів тропічних риб, в тому числі блакитний і чорний марліни, акули, жовтий тунець, барракуда, водяться і лангусти. Через віддаленість від материка фауна острова не є різноманітною, але представлена значним числом ендемічних видів. На острові відсутні хижі ссавці. Автори: Марина Григоренко, Леся Лещенко

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