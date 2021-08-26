Невдовзі українці зможуть відвідувати Маврикій без віз / фото ua.depositphotos.com
Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду.
Підписати угоду уповноважено посла України в Південно-Африканській республіці Любов Абравітову.
Маврикій відомий своїми піщаними пляжами та унікальною природою / фото ua.depositphotos.com
Цікаві факти про Маврикій
- Республіка Маврикій – це острівна держава в Східній Африці посеред Індійського океану на схід від Мадагаскару. До Маврикію належать також острів Родригес, острови Агалега та декілька дрібніших островів. Населення країни становить лишь 1,2 млн людей.
- Клімат на Маврикії тропічний, морський. Вище в горах він більш помірний і придатний для життя, саме там розміщується більша частина поселень. Середня температура найтеплішого місяця (лютого) тут становить +26°C, найхолоднішого (серпня) + 16°C. На островах іноді бувають тропічні циклони, переважно з січня по березень.
- "Туристичний трикутник" Маврикію із безліччю готелів на білосніжних піщаних пляжах знаходиться на півночі острова між містами Порт-Луї, Рош-Нуар та Кап-Малере. У Гран-Бай розташоване так зване "маврикійське лазурове узбережжя" із великою кількістю готелів навколо торговельного центру Сансет-бульвар, морським акваріумом і яхт-клубом. На східному узбережжі, за винятком піщаних пляжів острова Іль-о-Серф, курортів мало (Бель-Мар, Тру-д-Одюс), однак через високі морські хвилі, що їх гонять вітри через увесь Індійський океан, це привабливе місце для серфінгу.
- На південь від столиці країни міста Порт-Луї створено національний природний парк Долина Чорної річки, на території якого під охороною знаходяться більше 150 видів рідкісних рослин і тварин: білохвості фаетони, маврикійські дрозди, мангусти, мавпи і олені. У південній частині парку в 1977 році для збереження залишків первісних лісів ебенового дерева створено заповідник Макабі-дель-Омбр, що входить до всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
- Маврикій оточений кораловими рифами, біля яких зустрічаються багато видів тропічних риб, в тому числі блакитний і чорний марліни, акули, жовтий тунець, барракуда, водяться і лангусти. Через віддаленість від материка фауна острова не є різноманітною, але представлена значним числом ендемічних видів. На острові відсутні хижі ссавці.