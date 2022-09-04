Візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів.

Як повідомляє агентство Anadolu, про це сказав міністр туризму країни Ілін Дімітров.

За його словами, згідно з рішенням ЄС, Софія скасує різні пільги щодо візових зборів, якими росіяни користуються під час в’їзду в країну. Таким чином, візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

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"Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо доцільним, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це", - сказав Димитров.

Він додав, що хоча пряме авіасполучення між двома країнами було призупинено після початку війни Росії проти України, понад 60 000 громадян Росії відвідали Болгарію цього року.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр вирішив залишити візові відносини з Росією на колишньому рівні, всупереч рішенню ЄС скасувати спрощений режим видачі віз росіянам.

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