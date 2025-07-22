Ryanair розглядає можливість збільшення премії співробітникам за виявлення пасажирів з негабаритним багажем.

На тлі того, як популярні європейські бюджетні авіаперевізники намагаються адаптуватися до ідеї Європарламенту стандартизувати норми безоплатного провезення багажу, пасажири піддаються більш жорстким перевіркам в аеропортах.

Як пише The Express, ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість збільшення премії, яку виплачують співробітникам за виявлення пасажирів із негабаритним багажем. За словами керівника авіакомпанії Майкла О'Лірі, збільшення премії покликане утримати тих, хто порушує правила і спричиняє затримки рейсів.

Зазначається, що наразі співробітники авіакомпанії отримують 1,50 євро за те, що перешкоджають пасажирам, які намагаються пронести на борт занадто великий багаж.

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"Ми сповнені рішучості викорінити проблему негабаритного багажу, яка затримує посадку і явно несправедлива по відношенню до більш ніж 99% наших пасажирів, які дотримуються наших правил провезення багажу", – йдеться в заяві Ryanair.

При цьому в авіакомпанії додали, що збори за провезення негабаритного багажу сплачують лише незначна меншість пасажирів.

"Наше послання цим 0,1% пасажирів просте: будь ласка, дотримуйтесь наших правил провезення багажу, інакше з вас стягуватиметься плата під час реєстрації або біля виходу на посадку", – заявили в Ryanair.

Варто зазначити, що Ryanair – далеко не єдина авіакомпанія, яка заохочує персонал за виявлення пасажирів з негабаритним багажем. Як пише avianews.com, також до такої практики вдається британський бюджетний перевізник easyJet.

Як з'ясувалося з витоку внутрішнього листування, що просочилося в британську пресу, наземний персонал компанії Swissport, що обслуговує рейси easyJet у низці британських аеропортів, отримує грошові бонуси в розмірі 1,2 фунта стерлінгів (близько 1,4 євро) за кожну валізу, визнану занадто великою для провезення в салоні літака.

Зазначається, що електронний лист із вказівками розіслали співробітникам Swissport ще в листопаді 2023 року, проте програма заохочення діє досі.

Схожа практика застосовується і в інших аеропортах, де рейси easyJet обслуговує оператор DHL Supply Chain. Там розмір премії не розголошується, але згадується як "номінальна винагорода".

Таким чином, якщо пасажир приходить на посадку з ручною поклажею, яка має більші розміри або вагу, ніж дозволено правилами, його сумку відправляють у багажне відділення, а сам він платить штраф 48 фунтів стерлінгів (близько 55 євро). Частину цієї суми отримує той співробітник, хто першим помітив "порушника".

"Протистояти людям із зайвим багажем – це те саме, що боротися з безбілетниками. Люди агресивно реагують, особливо якщо це весела компанія на парубочій вечірці, й ти їм кажеш, що тепер вони мають доплатити більше, ніж коштували їхні квитки", – поскаржився один із колишніх співробітників Swissport.

Тим часом, сам факт існування грошового стимулу за "спіймані валізи" викликав хвилю критики. Пасажири вважають, що авіаподорожі перетворюються на пастку, де за будь-яку дрібницю доводиться доплачувати.

Як безкоштовно провезти ручну поклажу – поради туристам

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам із рюкзаками розповіли про геніальний спосіб заощадити на оплаті багажу, який ідеально підійде для людей, які подорожують у компанії.

Тим часом, раніше туристка з Великої Британії "втерла носа" Ryanair за допомогою мішка для сміття: коли її валіза лише трохи перевищила норми провезення багажу, вона знайшла геніальний вихід із ситуації.

Інший пасажир Ryanair придумав, як пронести на борт літака багаж на 20 кілограмів. Для цього йому знадобився вакуумний пакувальник.

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