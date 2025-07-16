Лоукостер збільшить максимальні розміри особистої сумки пасажирів до 40x30x20 см.

Два тижні тому пасажирів Ryanair засмутила новина про те, що ірландський лоукостер уріже норму безоплатного провозу ручної поклажі. Утім, очевидно, найбільша бюджетна авіакомпанія Європи вирішила переглянути своє рішення.

Як пише The Express, Ryanair планує збільшити розмір "особистої сумки", яку пасажирам дозволять безплатно взяти на борт, найближчими тижнями. Це рішення було ухвалено на тлі введення в ЄС нових законів, що регулюють збільшення норми безкоштовного провозу багажу.

"Поточний розмір безкоштовного перевезення особистої сумки Ryanair становить 40x25x20 см. Слідом за новим мінімальним розміром сумки в ЄС 40x30x15 см Ryanair збільшить максимальні розміри своєї особистої сумки до 40x30x20 см, так що норма провезення особистої сумки Ryanair перевищить стандарт ЄС. Цю зміну буде реалізовано найближчими тижнями в міру коригування наших вимірювальних рамок за розміром ручної поклажі в аеропорту", – повідомили виданню представники бюджетної авіакомпанії.

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Зміна норм провезення ручної поклажі в Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше європейські політики почали просувати ініціативу, згідно з якою пасажирам авіакомпаній має бути дозволено провозити на всіх рейсах усередині та за межі ЄС одну сумку розміром не менше ніж 40x30x15 см, а також ще одну сумку розміром до 100 см і вагою до 7 кг без додаткової плати.

Оскільки поточний розмір сумки Ryanair становить 20 літрів, збільшення на 5 см збільшить цей обсяг до 24 літрів. Тим не менш, це все ще менше, ніж у конкурента EasyJet, який дозволяє пасажирам безкоштовно провозити під сидінням сумку розміром 45x36x20 см. Розмір ручної поклажі Wizz Air відповідає новому ліміту Ryanair, а максимальна вага – 10 кг.

ЄС наразі веде переговори з авіакомпаніями, щоб узгодити мінімальний розмір безоплатної сумки, сподіваючись, що пасажири, які часто літають, зможуть придбати одну одиницю багажу і бути впевненими, що її приймуть різні авіакомпанії.

Цей крок став серйозною зміною, оскільки багато бюджетних авіакомпаній стягують окрему плату за велику сумку як ручну поклажу.

Депутати Європейського парламенту також заявили, що дітям до 12 років має бути гарантоване безплатне місце поруч із пасажиром, який їх супроводжує, а також передбачили заходи із захисту людей з обмеженою рухливістю, надавши супроводжуючому можливість безплатного проїзду.

При цьому авіаперевізники очікувано виступили проти цих пропозицій. Зокрема, представник Ryanair у коментарі Sky News заявив: "Європейському парламенту слід дозволити мандрівникам самостійно вирішувати, які послуги їм потрібні, за які послуги вони платять і, що особливо важливо, які послуги їм не потрібні".

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