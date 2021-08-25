Впускатимуть громадян України, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19.

Чехія відкрила кордони для громадян України, повністю щеплених від коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в оновленій інформації інтерактивної мапи світу на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України".

Наразі в’їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України.

Зокрема, в'їзд дозволено громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield) та отримали сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка на порталі або в додатку "Дія".

Читайте такожУ Чехії антивакцинатори оплачуватимуть вартість тестування на COVID-19 з власної кишеніПри цьому, в’їзд дозволено українцям, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів. У цьому зв'язку, українці повинні мати сертифікат про повний курс вакцинації англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).

Також треба в режимі онлайн заповнити перед виїздом до Чехії в’їзний формуляр на сайті https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання.

Також рекомендується мати дійсний біометричний паспорт для виїзду за кордон та медичне страхування на термін поїздки.

Як вже повідомляв УНІАН, від 26 липня у Чехії пом'якшили карантинні обмеження.

Автор: Станислав Кожемякин