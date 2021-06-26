Відвідування фортець і замків у складі туристичних груп дозволено за наявності негативно тесту на коронавірус або підтвердження про щеплення від COVID-19.

За рішенням уряду відсьогодні в Чехії пом'якшили карантинні обмеження.

Підвищується максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів, підприємств сфери послуг і музеїв (одна людина на 10 кв. м, а не на 15 кв. м, як було раніше). Перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їх списки. Басейни і спа-центри можуть бути заповнені на 75%, а не на 50%, повідомляє Радіо Прага.

На культурних та інших масових заходах на відкритому повітрі можуть бути присутніми до 5 тис. осіб, у внутрішніх приміщеннях - до 2 тис. за наповненості на 75%. У клуби і ресторани повертається жива музика, проте танці залишаються під забороною. В кінотеатрах знову дозволено споживати їжу і напої.

Читайте такожЧехія вводить нові вимоги щодо в'їзду іноземців: як пускатимуть українців

Дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп за наявності негативно тесту на коронавірус або підтвердження про щеплення від COVID-19.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, режим обмежень, встановлений з 26 червня, може зберігатися упродовж тривалого часу, а в разі погіршення ситуації може бути посилений в окремих регіонах країни.

За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, кількість заражень на 100 тис. жителів знижується.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Вікторія Токарєва