Стартує ця розкішна подорож у Канаді, а завершиться – в Сінгапурі.

Міжнародна залізнична компанія Railbookers анонсувала запуск першого в своєму роді маршруту на поїзді, який охоплюватиме чотири континенти і більше 20 міст в 13 країнах.

Як пише Conde Nast Traveler, 80-денна подорож, яка отримала назву "Навколо світу на розкішному поїзді", розпочнеться о Ванкувері (Канада), де пасажири сядуть на поїзд Rocky Mountaineer і вирушать у триденну подорож через канадські Скелясті гори, озеро Луїза та Національний парк Банф.

Потім туристи відправляться в Единбург (Шотландія), провівши сім ночей на поїзді Belmond Royal Scotsman, подорожуючи серед мальовничих озер і скелястих вершин. Далі чекає дводенна поїздка на культовому Східному експресі Belmond Venice-Simplon з Парижа (Франція) в Венеція (Італія), а потім шість ночей на The Maharajas ' Express з Делі в Мумбаї (Індія) з відвідуванням Тадж-Махалу та Джайпуру.

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Звідти пасажири відправляться в Стамбул (Туреччина), щоб сісти на The Golden Eagle Danube Express, який доставить пасажирів в Болгарію, Румунію та Угорщину – під час чотириденної подорожі туристи зможуть помилуватися розкішними старовинними замками і чарівними селами на вершинах гір.

Потім мандрівники відправляться в Південну Африку, щоб здійснити триденну подорож на поїзді Rovos Rail з Преторії до Кейптауна.

На заключному етапі подорожі пасажири переїдуть в Сінгапур, щоб відправитися в тур на нещодавно відновленому поїзді Belmond Eastern and Oriental Express в Малайзію через густі ліси джунглів і блискучі річки. Потім поїзд повернеться до Сінгапуру, де подорож закінчиться.

Як повідомляється, Railbookers розробили цей монументальний маршрут після того, як помітили значне зростання кількості мандрівників, які бажають здійснити екстравагантні поїздки на поїзді.

"Попит на розкішні залізничні перевезення з боку наших клієнтів продовжує зростати, і у відповідь ми створили ідеальну поїздку зі списку бажань", – заявив генеральний директор Railbookers Френк Маріні.

Зазначається, що пасажири зможуть як купити повну 80-денну подорож зі зміною семи поїздів, так і її окремі етапи.

При цьому наголошується, що пасажири не будуть проводити весь час в поїздах. На кожній зупинці у них буде достатньо часу для огляду визначних пам'яток, іноді з ночівлею в деяких пунктах призначення. Крім того, між сімома поїздками на поїзді туристи будуть зупинятися на більш тривалий час в готелях в Лондоні, Флоренції, Римі, Делі, Стамбулі та Будапешті.

Подорож розпочнеться 28 серпня 2024 року, а її вартість стартує від 119 599 доларів США з людини. У цю суму будуть включені квитки на поїзди, проживання в готелях, автомобільні трансфери, деякі авіаперельоти (крім індивідуальних міжнародних рейсів), а також харчування та екскурсії. Крім того, у багатьох місцях у мандрівників буде вільний час, щоб досліджувати їх самостійно.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запропонувала туристам перший в світі морський круїз тривалістю три роки. Він охопить 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 з 14 чудес світу. Приблизно третину ночей вони проведуть у готелях на суші під час зупинок на 2-3 дні.

До цього індійська експедиційна компанія Adventures Overland оголосила про плани запустити "найдовшу автобусну подорож у світі", проїхавши за 56 днів зі Стамбула до Лондона.

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