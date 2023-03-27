Майже двомісячна поїздка розрахована на 30 пасажирів і охопить 22 країни, проїхавши 12 тисяч кілометрів з найбільшого міста Туреччини в столицю Великобританії.

Індійська експедиційна компанія Adventures Overland збирається запустити "найдовшу автобусну подорож у світі", проїхавши за 56 днів зі Стамбул до Лондона.

Як пише CNN Travel, майже двомісячна поїздка розрахована на 30 пасажирів і охопить 22 країни, проїхавши 12 тисяч кілометрів від найбільшого міста Туреччини через Балкани, Східну Європу, Скандинавію і Західну Європу в столицю Великобританії.

Повний пакет вартістю 24,3 тисячі доларів включає в себе щоденний сніданок, 30 обідів і вечерь, а також проживання в готелях.

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Автобус має вирушити зі Стамбула 7 серпня 2023 року та прибути до Лондона 1 жовтня.

Хоча подорож на автобусі протягом двох місяців може здатися туристам не дуже привабливою, організатори туру описують транспорт як "спеціальний автобус класу люкс, призначений для комфортних поїздок на далекі відстані". Пасажири зможуть розслабитися на регульованих кріслах з відкидною спинкою "з достатнім простором для ніг" і скористатися портами AUX і USB, складним підносом і тримачами для пляшок та чашок. При цьому кожному пасажиру дозволено взяти з собою дві "повнорозмірних валізи".

Відзначається, що цей тур був розроблений як альтернатива щорічному маршруту Adventures Overland Road to London, частково натхненному автобусами Hippie Trail, які подорожували по світу в 1950-х і 1960-х роках і повинні були відродитися в 2021 році. Однак маршрут, який охоплював такі напрямки, як М'янма, Китай та Росія, наразі не надто доступний для іноземних відвідувачів, так і не зміг запуститися, як очікувалося.

На даний момент, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найдовший у світі автобусний маршрут простягнувся на 6200 кілометрів, з'єднуючи Ліму в Перу з Ріо-де-Жанейро в Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запропонувала туристам перший у світі водний круїз тривалістю 3 роки.

Тур охопить 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 з 14 див світу. Приблизно третину ночей вони проведуть у готелях на суші під час зупинок на 2-3 дні.

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