Шість вакцин відповідатимуть критеріям для поїздок в США.

США дозволять в'їзд до країни іноземцям, які щеплені вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як передає "Голос Америки", про це повідомили федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).

При цьому в уряді США не уточнили, які вакцини будуть прийматися.

Читайте такожФранція і Німеччина закрилися для невакцинованих українців: оновлені умови в'їздуПредставник CDC заявив Reuters, що "шість вакцин, схвалених Управлінням США з контролю якості продуктів і ліків, або включених до списку ВООЗ для екстреного використання, відповідатимуть критеріям для поїздок в США".

20 вересня Білий дім оголосив, що у листопаді США знімуть обмеження на поїздки для авіапасажирів з 33 країн, включно з Китаєм, Індією, Бразилією і більшою частиною Європи, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу

Організація Об'єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили про амбітний план повної вакцинації 40 відсотків населення світу від COVID-19 до кінця року та 70 відсотків до середини наступного року.

Станом на кінець вересня серед дозволених Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) препаратів були вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac. Серед несхвалених ВООЗ вакцин - російський "Супутник" та індійський препарат Covaxin.

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Автор: Тетяна Герасименко