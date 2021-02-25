Здавати тести потрібно не раніше 72 годин до поїздки.

Влада Туреччини переглянула правила в'їзду в країну для туристів.

Читайте такожУ Туреччині з весни почнуть послаблювати карантинні обмеженняЯк повідомляє trn-news з посиланням на авіакомпанію Turkish Airlines, негативні результати тесту на СOVID-19 для в'їзду в країну будуть обов'язковими мінімум до кінця березня.

Здавати тести потрібно не раніше 72 годин до поїздки. Перевіряти їх будуть у всіх, крім транзитних пасажирів і дітей до 6 років.

"Інформуємо вас про те, що Міністерство охорони здоров'я Туреччини продовжило вимогу про наявність тесту-довідки Negativ Sars-CoV-2 PCR для пасажирів (старше 6 років), що прибувають до Туреччини, до 31.03.21», — йдеться в повідомленні перевізника.

З 30 грудня 2020 року, туристи, які прибувають до Туреччини, зобов'язані пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Цю вимогу попередньо планували скасувати 1 березня.

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Автор: УНІАН