Затишне словенське містечко несподівано визнали винною столицею Європи в 2026 році

Хоча в першу чергу з вином у туристів асоціюються такі країни як Франція чи Італія, у 2026 році винною столицею Європи визнали досить несподіваний напрямок – друге за величиною місто Словенії Марібор.

Як визначали переможця

Щоб визначити найкращий винний напрямок Європи в 2026 році, експерти порталу про подорожі European Best Destinations проаналізували понад 120 визнаних виноробних регіонів Європи.

Для визначення переможця вони оцінювали їх за 26 критеріями відбору, включаючи спадщину, репутацію, різноманітність, інфраструктуру, співвідношення ціна/якість і всю екосистему винного туризму – від виробництва до вражень відвідувачів.

Чому Марібор – винна столиця Європи 2026

Розташоване в самому серці найбільшого виноробного регіону Словенії, це місто на березі річки поєднує в собі глибокі традиції з молодою, творчою енергією. Це місце, де стародавні виноградники зустрічаються з сучасними винними барами, і де кожна вулиця немов пов'язана з ритмом збору врожаю, відзначають автори рейтингу.

Тим часом, в центрі міста стоїть світова ікона: найстаріша в світі благородна виноградна лоза, якій більше 450 років, і вона досі плодоносить.

"Це більше, ніж просто рекорд Гіннеса – це символ стійкості, майстерності та спадкоємності міста. Усього за кілька кроків знаходиться Vinag, один з найбільших в Європі історичних підземних винних погребів, що простягається під старим містом, немов забутий лабіринт, який пропонує дегустації, одночасно атмосферні та автентичні", – аргументують свій вибір експерти.

Відзначається, що Марібор виробляє одні з найвиразніших білих вин Європи: Шипон (Фурмінт), Лашки Рислінг, Совіньон Блан, Шардоне, Трамінер, а також більш елегантні ігристі вина.

"Винна культура тут – це не аксесуар, а ідентичність. Від святкування Дня Святого Мартіна до виборів Королеви вина Марібора, традиції глибоко вкоренилися, пов'язуючи римські корені з сучасними інноваціями. Звук клопотеца, культового дерев'яного брязкальця регіону, що охороняє виноградники, наповнює пагорби щоосені під час збору врожаю", – додають автори добірки.

