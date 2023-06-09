Навіть у надпопулярній Італії можна знайти менш людні місця – і вони анітрохи не поступаються більш розкрученим.

Італія традиційно входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків у світі, а це загрожує натовпами туристами буквально всюди, особливо в пікові літні місяці.

В очікуванні найбільш завантаженого літа за всю історію спостережень, в Італії вже щосили вживають різних заходів, щоб приборкати мандрівників. Наприклад, альпійський регіон Альто-Адідже ввів обмеження на кількість туристів, а рибальське містечко Портофіно – штрафи для туристів, які занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

Проте, як встановили туристичні експерти Travel Off Path, навіть у надпопулярній Італії можна знайти менш людні місця.

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Топ-6 недооцінених місць в Італії, де можна уникнути натовпів туристів цього літа

1. Острів Іскья. Забудьте про Амальфітанське узбережжя та острови Капрі чи Прочіда цього літа. Острів Іскья набагато більший, що робить його менш переповненим і доступнішим, ніж його більш популярні аналоги. Хоча Іскья є відомим місцем літнього відпочинку для італійців, вона ще не завоювала такої популярності у іноземних туристів. Цей острів знаходиться приблизно в годині їзди на поромі від Неаполя, а серед його визначних пам'яток – стародавній Арагонський замок, численні термальні курорти і відмінні пляжі.

2. Регіон Умбрія. Це чудова альтернатива Тоскані, якщо ви хочете відчути смак італійського села цього літа. Хоча Умбрія розташована поруч з Тосканою, вона менш відвідувана туристами через меншу кількість поїздів і автомагістралей. Цей центральний регіон Італії відомий своїми прекрасними середньовічними пагорбами та місцевою кухнею, особливо трюфелями та вином.

3. Місто Тревізо. Венеція – одне з найбільш знакових місць в Італії. Зі своїми 117 невеликими островами, 177 каналами і 391 мостом це місто дійсно не схоже на жодне інше. Проте Венеція також серйозно постраждала від овертуризму – так, що аж довелося ввести плату за відвідування міста. Якщо ви до цього не готові, рекомендується розглянути Тревізо. Розташоване у регіоні Венето менш ніж за 40 хвилин їзди на поїзді від Венеції, це історичне місто також має прекрасну архітектуру та численні канали, але натовпу немає.

4. Місто Бергамо. Розташоване на північний схід від Мілана в регіоні Ломбардія, воно є одним з найкрасивіших і найромантичніших міст Італії. Однак це місто сильно недооцінене і залишається поза увагою багатьох туристів в Італії. У Бергамо варто відвідати історичне верхнє місто Чітта-Альта, оточене стародавніми стінами, куди можна дістатися на фунікулері.

5. Озеро Орта. У Північній Італії є кілька відомих озер, включаючи гламурне озеро Комо – улюблене місце для багатих і знаменитих. А ось менше озеро Орта, розташоване на північний захід від Мілана і заховане за набагато більшим озером Маджоре, не користується такою популярністю. І все-таки це одне з найкрасивіших озер Італії, оточене чарівними та мальовничими містами.

6. Місто Болонья. Столиця регіону Емілія-Романья є справжнім раєм для гурманів – як одне з найкращих кулінарних міст Італії, Болонья є чудовим місцем для дегустації страв з пасти, м'яса і сирів. Це також дуже жваве місто завдяки великій кількості студентів. Болонья знаходиться менш ніж за 40 хвилин їзди від Флоренції на поїзді.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків у світі, яких варто уникати у 2023 році.

Серед інших, в список потрапили Барселона, Париж і Дубровник як найбільш "постраждалі культурні точки", а Венеція і Амальфітанське узбережжя увійшли в список двох найбільш відвідуваних туристами районів Італії.

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