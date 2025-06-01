Це місто в Італії пропонує своїм відвідувачам низькі ціни та стародавні пам'ятки й легенди.

Невелике місто в глибинці Кампанії, південному регіоні Італії, Беневенто є однією з тих прихованих перлин, які можуть похвалитися багатою історією та спадщиною.

Однак сюди не стікаються туристи з усіх усюд, зазначає Traveloffpath. Місто є продовженням Беневентума, римського поселення, яке було засноване самим Діомедом після легендарної Троянської війни.

За час свого існування Беневенто накопичив завидну кількість багато прикрашених споруд, таких як:

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Арка Траяна, прекрасно вирізана римська арка, зведена між 114 і 117 роками н. е.;

Античний театр, добре збережена давньоримська споруда, що належить до періоду правління Адріана;

Рокка-деї-Ретторі: фортеця, побудована на римському фундаменті, в якій зараз розташований музей;

Санта-Софія: церква в стилі ломбардського бароко і об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

Санта-Марія-Ассунта: собор, що вирізняється своїм аркадним фасадом і неповною квадратною дзвіницею.

Іноземних туристів насамперед приваблюють архітектурні скарби Беневенто, але більшість італійців приїжджають сюди тільки заради одного: відьом.

Відомий як Чітта делле Стреге, або Місто Відьом, місцева міфологія Беневенто включає історії про відьом, які збираються під старим горіховим деревом біля моторошної річки Сабато, щоб брати участь у безбожних ритуалах. Ця легенда ходить з 13-го століття, і хоча горіхового дерева більше немає, прогулюючись брукованими середньовічними вуличками Беневенто, ви можете знайти мініфігурки відьом, розкидані всюди, дивний кинутий капелюх або мітлу і, звичайно ж, лікер Стрега.

Найвідомішим товаром міста є трав'яний лікер. Виробляється з 1860 року і удосталь трапляється в сувенірних магазинах, особливо в Strega Alberti на площі Вітторія Колонна, де представлений повний асортимент спиртних напоїв Strega.

Крім іншого, Беневенто популярний своєю гастрономією, оскільки тут розташовано безліч сімейних тратторій, у яких дотепер подають їжу традиційним способом. Щоб скуштувати свіжу пасту з морепродуктів і найкращу баккалу в місті, обов'язково додайте Osteria Baccaleria Nikila до свого списку місць, які варто відвідати: у середньому замовлення закуски, основної страви та келиха вина обійдеться вам приблизно в $27.

Хочете більш елегантної подачі, сезонних страв і класичних делікатесів Кампанії в сучасній інтерпретації? Albori вас точно не розчарує, хоча це заклад середнього рівня, тому розраховуйте заплатити від $45 до $59 за обід із 3 страв.

Недорога піцерія da Gino популярна своєю неаполітанською піцою, приготованою на дровах, за $11.

Звісно, жодне відвідування Міста відьом не обходиться без пабу з чаклунською тематикою, а паб Beneventum з його естетикою Гаррі Поттера, американськими бургерами і крафтовим пивом - це та сама туристична пастка, яку ми всі любимо.

Їжа - не єдине, що тут недорого: двомісний номер у Старому місті може обійтися всього в $28 за ніч для 2 дорослих у піковий сезон, а загалом проживання в гостьовому будинку коштує від $35 до $65 для пар, які подорожують.

Навіть 4-зірковий Lemi, спа-готель, розташований у сільській місцевості серед гір Кампанії і за 20 хвилин їзди від Беневенто, обійдеться в $60,50 за ніч для дорослого. Крім того, в самому центрі міста є Hotel Villa Traiano, де можна зупинитися за прийнятні $88,50.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо курортне місто в Італії, яке зберігали в таємниці від іноземців багато років. Це місто на узбережжі Адріатичного моря майже не відоме іноземним туристам, але в ньому можна провести чудову літню відпустку.

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