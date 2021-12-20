Вартість квитків на поїзд стартує від 1 тисячі доларів.

Легендарний локомотив під назвою La Dolce Vita через 45 років знову стане на рейки та вийде у свій перший рейс. Розкішний поїзд, який ще називають "Східний експрес", буде запущений у 2023 році.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Поїзд вперше був запущений більше 150 років тому. Він свого часу встиг завоювати серця королів, політиків та кінозірок. Купити квитки завжди було складно - доводилося бронювати за рік.

Італійський Експрес La Dolce Vita оновлять й він вже не буде таким старовинним. Його перезапустили для розвитку залізничного люкс-туризму по Європі. Шість розкішних локомотивів "Східного Експресу" будуть запущені вже у 2023 році. 10 маршрутів пролягатимуть через 14 регіонів та 128 міст в Італії, Франції, Туреччині, Хорватії та інших країнах.

Читайте такожЗимовий тренд: у Фінляндії набирає популярності незвична розвага для туристівЗ півночі на південь по Італії до Альп, а також міжнародні маршрути з Риму з зупинками в Парижі, Стамбулі та хорватському місті Спліт. У легендарному поїзді можна провести від однієї до трьох ночей. Тут можна відчути себе героєм пригодницького фільму. Понад 30 унікальних купе та ресторанів в стилі 60-х та 70-х років. Зіркові шеф-кухарі та бармени принесуть вишукані страви та напої сучасності.

Шик та блиск, кришталь, срібло - скрізь розкіш. Стюарди супроводжують пасажирів всю поїздку, приносять сніданок, стелять ліжко. Неймовірну красу Італії можна спостерігати лежачи на м'яких та просторих ліжках, навпроти яких великі панорамні вікна.

Ціна квитка на такі поїзди стартує від 1 тисячі до 20 тисяч доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 Грудня "Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд з найдовшим залізничним маршрутом - він долає на своєму шляху 1806 кілометрів.

Поїзд № 5/6 маршрутом Маріуполь – Рахів з'єднує сім областей і робить зупинки в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня та Квасах.

Автор: Анастасія Горбачова