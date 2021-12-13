Поїзд курсує через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя.

Сьогодні "Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд з найдовшим залізничним маршрутом - він долає на своєму шляху 1806 кілометрів.

Як повідомили у прес-службі УЗ, поїзд №5/6 маршрутом Маріуполь – Рахів сполучає 7 областей і робить зупинки в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Поїзд курсує через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя. При цьому час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів. Та 28 годин 46 хвилин, якщо прямувати у зворотньому напрямку.

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Вартість квитків на 13 грудня із Маріуполя: люкс – 3164,26 грн, купе – 1271,81 грн, плацкарт – 463,75 грн.

Вагони, з яких сформовано поїзд, обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження в зонах спільного користування, системою сучасного кондиціювання повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією в кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 9 (дійсні 72 години).

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Автор: Вікторія Гордієнко