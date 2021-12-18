Перший тестовий рейс поїзд виконає за маршрутом Попасна - Харків - Суми.

Компанія "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд Слобожанський експрес, що курсує по Луганській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна - Харків - Суми. На постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна - Харків, Харків - Ворожба.

У перший рейс з пасажирами поїзд відправиться 19 грудня 2021 року.

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Повідомляється, що на маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

"Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, в його складі три вагони на 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер'єру та екстер'єру і пристосований для перевезення маломобільного населення", – йдеться в повідомленні.

З 19 грудня регіональний поїзд №887 Харків - Попасна відправлятиметься з Харкова щодня, крім середи, о 17:33 і прибуватиме до Попасної о 22:53. Зворотно з 20 грудня з Попасної поїзд №888 відправлятиметься щодня, крім четверга, о 03:48 і прибуватиме до Харкова о 08:47.

З 20 грудня регіональний поїзд №885 Харків - Ворожба відправлятиметься з Харкова о 09:05 і прибуватиме до Ворожби о 12:45. Зворотно з Ворожби поїзд № 886 відправлятиметься о 13:10 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

З 21 грудня регіональний поїзд №885/886 Харків – Ворожба – Харків курсуватиме щодня, крім середи. Зі станції Харків - Пасажирський він відправиться о 09:05 і прибуває на станцію Ворожба о 12:30. Зворотно з Ворожби відправлятиметься о 13:19 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

Нагадаємо, що раніше в Україні почав курсувати новий поїзд по найдовшому маршруту, в дорозі він буде перебувати майже 30 годин. Новий поїзд № 5/6 Маріуполь-Рахів з'єднує сім областей і долає 1806 кілометрів.

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Автор: Вікторія Гордієнко