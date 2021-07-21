У червні Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками ввійшла до "зеленої зони" ЄС.

Ще шість країн Європи можуть відкрити свої кордони для громадян України.

Про це йдеться у публікації Європейської правди.

Рівно за два тижні до рішення Ради ЄС про відкриття кордонів для українців було аналогічне рішення щодо низки інших держав, зокрема Молдови, Вірменії та Азербайджану.

За аналогічним принципом ті ж країни ЄС відкриють свої кордони та для України.

Читайте такожВ Україні хочуть посилити правила в'їзду в країну для невакцинованихЙдеться про Австрію, Ісландію (Шенгенська зона), Іспанію, Люксембург, Португалію та Нідерланди.

Громадянам України можна в’їхати до Нідерландів вже зараз – проте з українською довідкою про вакцинацію від коронавірусу.

Однак днями, пише видання, в аеропорту Амстердама також почнуть пускати і невакцинованих українських туристів – імовірно, навіть без тестів, як це зробили для Молдови та інших держав з "зеленої зони".

Португалія і Люксембург дозволятиме в’їзд за наявності негативного тесту на COVID-19. Ісландія пускатиме тільки вакцинованих відпочивальників або тих, хто перехворів.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань розділяє країни на кольорові "зони ризику" за епідситуацією.

Критеріями до віднесення до тієї чи іншої зони є кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів, кількість зроблених тестувань та відсоток позитивних тестів за останній тиждень. Ці показники мають слугувати орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів.

У червні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками ввійшла до "зеленої зони" ЄС.

Останніми днями все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрились Данія та Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цієї вакциною, до ЄС.

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Автор: Іван Бойко